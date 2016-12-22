Сотрудникам калининградского филиала ПГ «Новик» полгода не платят зарплату

22 Декабря 2016 года, 11:40

КАЛИНИНГРАД/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ — Работники структурного подразделения ПГ «Новик» в Калининграде в течение полугода не получают заработную плату, сообщает ГТРК «Калининград».

По приблизительным оценкам, долг перед работниками местного филиала около тридцати миллионов рублей. О причинах возникшего долга, по словам сотрудников предприятия, в центральном офисе компании молчат. Коллектив калининградского филиала обратился и в администрацию президента, и в Генпрокуратуру. Общая сумма долга ПГ «Новик» составляет более 250 млн рублей.

Напомним, что аналогичная ситуация происходит и в подразделении предприятия в Мурманской области. Уголовное дело по данному факту возбудил Следственный комитет РФ по Мурманской области. Кроме того, мурманские сотрудники ПГ «Новик» составили обращение в адрес президента России Владимира Путина.