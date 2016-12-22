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Главная » НОВОСТИ » Сотрудникам калининградского филиала ПГ «Новик» полгода не платят зарплату
 
 
 
 
22 Декабря 2016 года, 11:40

Сотрудникам калининградского филиала ПГ «Новик» полгода не платят зарплату


КАЛИНИНГРАД/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ — Работники структурного подразделения ПГ «Новик» в Калининграде в течение полугода не получают заработную плату, сообщает ГТРК «Калининград».

По приблизительным оценкам, долг перед работниками местного филиала около тридцати миллионов рублей. О причинах возникшего долга, по словам сотрудников предприятия, в центральном офисе компании молчат. Коллектив калининградского филиала обратился и в администрацию президента, и в Генпрокуратуру. Общая сумма долга ПГ «Новик» составляет более 250 млн рублей.

Напомним, что аналогичная ситуация происходит и в подразделении предприятия в Мурманской области. Уголовное дело по данному факту возбудил Следственный комитет РФ по Мурманской области. Кроме того, мурманские сотрудники ПГ «Новик» составили обращение в адрес президента России Владимира Путина.

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Работники ПГ «Новик» обратились к Владимиру Путину
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Предприятия Мурманской области задолжали работникам более 131 млн рублей
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Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в структурном подразделении ПГ «Новик»
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  • Такая ситуация складывается по всей стране. Вот например сюжет из Северодвинска от 12.12.2016 года - http://stv-online.ru/sosiety/18331-trebuyut-zarplatu.html
  • А вот письмо Жириновскому от сотрудников "Новика" с Дальнего Востока - http://napisat-pismo-zhirinovskomu.ru/prosba/o-ne-vyplate-zarplaty-oao-pg-novik
  • Стабилизец, однако.
  • А с каких пор Жириновский стал гарантом Конституции? Может, я что-то пропустила, и у нас уже выборы президента состоялись?))))
  • Чё за страна ?
 
 
 
 
 
 
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