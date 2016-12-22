С 2018 года в России могут отказаться от регулирования тарифов на теплоэнергию на местном уровне

22 Декабря 2016 года, 12:40

РОССИЯ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ — В 2018 году в России начнется активная фаза реформы рынка тепла: предполагается отказ от регулирования тарифов на местном уровне и установление предельный уровень цены для потребителей.

Подобные меры позволят установить экономически обоснованные тарифы, привлечь в отрасль инвестиции и сократить период отключения горячей воды летом до двух-трех дней, об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

По его словам, сегодня каждый пятый потребитель переплачивает за услуги теплоснабжающей организации.

Новый закон, меняющий тарифообразование в теплоснабжении, начнет работать с 2018 года. «Закон должен заработать с 2018 года. Тогда же будут определены пилотные проекты по внедрению новой модели на первом этапе», - сообщил Кравченко.

По в ходе обсуждения законопроекта пришли отзывы из 49 субъектов РФ, из которых 40 полностью или с замечаниями поддерживают новую модель рынка. «Руководители Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского и Алтайского краев неоднократно заявляли, что их регионам интересна эта модель», - пояснил Кравченко.

В первом чтении законопроект был одобрен Госдумой РФ 16 декабря. Речь в проекте закона идет об уходе от государственного регулирования тарифов на теплоэнергию. Планируется, что устанавливаться будет лишь предельный уровень цены на тепло для конечного потребителя.

Кравченко также пояснил, что для 20% потребителей роста цен на теплоснабжение после введения этих мер не произойдет, 40% увидят, что рост будет на уровне инфляции плюс 1-2%, остальные потребители увидят рост на уровне инфляции плюс 4-5%. Еще 3-4% потребителей, живущих в регионах с низким уровнем цен на электроэнергию, получат рост более 10%.