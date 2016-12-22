Мурманская область заняла 14 место в рейтинге открытых данных исполнительных органов власти субъектов России

РОССИЯ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – Проектный центр «Инфометр» провел исследование работы исполнительных органов власти регионов с открытыми данными, публикация которых с 2013 года обязательна.
«Инфометр» оценил, как регионы выполняют требования к размещению информации в форме открытых данных. Средний показатель выполнения требований составил 50.2%.
Мурманская область заняла 14 место в рейтинге исполнительных органов государственной власти субъектов России с показателем 69%. В тройке лидеров Брянская область, Москва и Томская область, их показатели 100%.