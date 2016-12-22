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Главная » НОВОСТИ » Против закона о шлепках подписались 352 жителя Мурманской области
 
 
 
 
22 Декабря 2016 года, 13:50

Против закона о шлепках подписались 352 жителя Мурманской области


РОССИЯ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – Представители Родительского Всероссийского Сопротивления передали в приемную президента еще 32 тысячи подписей граждан России против закона о шлепках. Всего таких подписей передано 213 тысяч, среди них – 352 от Мурманской области.

«Граждане возмущены ювенальными поправками, введенными законом 323-ФЗ в Уголовный Кодекс – теперь, согласно новым «нормам», воспитательные «шлепки» детям могут обернуться для родителей тюрьмой», - подчеркнули в пресс-службе РВС.

В этот же день, 21 декабря, на итоговом заседании текущей сессии парламентарии отказались рассматривать вопрос с отменой этой поправки (к ст. 116 УК РФ о «близких лицах», согласно которой за не тяжкие побои в кругу семьи можно получить до двух лет лишения свободы). При этом, отмечают в РВС, обсуждение было включено в повестку заседания, но депутаты постановили, что вопрос с законом может подождать.

«Граждане еще на минувшей неделе массово понесли в региональные приемные президента письма, где выразили недовольство тем, что «единороссы», вместо скорейшей отмены поправки, занялись самопиаром, выставив вскрывшееся категорическое неприятие закона обществом итогом собственного «мониторинга» ситуации и неоднократно заявляя о намерении «срочно поправить» свою же законотворческую оплошность. Этого, однако, не произошло. Отложив острейшую тему до января, парламентарии занялись рассмотрением других законопроектов», - заявили в РВС.

Первые слова о необходимости срочных правок в закон прозвучали из уст его автора, депутата Павла Крашенинникова, в начале ноября. Депутат сообщил, что исправлять закон нужно, поскольку общественный резонанс - сильный, а «обновленная» им 116-я статья используется органами опеки «для злоупотреблений». И 14 ноября представители «Единой России» Ольга Баталина и Ольга Окунева, а также сенаторы Галина Корелова и Зинаида Драгункина внесли в Госдуму законопроект, предлагающий исключение пункта про «близких лиц» из текущей редакции статьи 116 УК РФ («Побои»).

«Однако отмена одной ювенальной поправки не сможет изменить уже сложившуюся в РФ опасную тенденцию неконтролируемого вмешательства чиновников во внутреннюю жизнь семьи. Ключевым вопросом, который поднимают родители России, является установление порога невмешательства государства в семейную жизнь и закрепление этого принципа на законодательном уровне», - заключили в пресс-службе РВС.

Теперь родители России требуют встречи с Владимиром Путиным со своими представителями для обсуждения ситуации, создавшейся в семейной политике России из-за новых поправок, и путей выхода из сложившейся ситуации.

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