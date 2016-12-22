Кольская АЭС подвела итоги работы в 2016 году

22 Декабря 2016 года, 14:10

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – С начала года Кольская АЭС выработала 9,5 млрд кВТч электроэнергии. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе станции. По прогнозу выработка электроэнергии до конца года составит 9,83 млрд кВтч.

«В этом году нам есть, чем гордиться. Мы вырабатываем больше, чем в прошлом году. Мы успешно прошли ремонтную кампанию, продолжаем работы по модернизации, выполнили ряд уникальных ремонтных операций на корпусах реакторов первой очереди и готовы к несению осенне-зимнего максимума нагрузки», - рассказал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В 2016 году проводились полномасштабные работы по продлению срока эксплуатации энергоблока №1 Кольской АЭС. В ходе ремонта выполнены операции на корпусах реакторов первой очереди, такие как отжиг корпуса реактора и вырезка темплетов из корпусов реакторов.

В рамках реализации проекта по продлению началось строительство основных элементов дополнительной системы безопасности – пассивной системы аварийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ) на территории промплощадки АЭС. До конца текущего года ожидается утверждение Министерством энергетики Российской Федерации Инвестиционной программы концерна «Росэнергоатом», что позволит с 2017 года приступить к работам по продлению срока эксплуатации энергоблока №2.