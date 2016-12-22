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Главная » НОВОСТИ » На «Олконе» в рамках Дня энергетика состоялся конкурс профмастерства электрослесарей
 
 
 
 
22 Декабря 2016 года, 14:20

На «Олконе» в рамках Дня энергетика состоялся конкурс профмастерства электрослесарей

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ОЛЕНЕГОРСК/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ - На «Олконе» ко Дню энергетика, который отмечается сегодня, приурочили конкурс профессионального мастерства электрослесарей.

За звание лучшего боролись 13 электрослесарей дробильно-обогатительной фабрики. Для них организаторы приготовили два практических и два теоретических этапа. После проверки знаний должностных инструкций, правил охраны труда и «Бизнес-системы», к практической части перешли шесть человек. Им предстояло устранить неисправности и собрать электрическую схему.

Лучший результат в теории показал Игорь Каргапольцев, он правильно ответил на 53 вопроса из 80, а практическое задание первым выполнил Андрей Логинов.

«Первый раз участвую в подобном конкурсе, интересно было проверить себя. Дома не готовился, поэтому теоретические задания показались сложней практической части», – рассказал Андрей Логинов.

В финале участников ждали испытания, не имеющие прямого отношения к их профессии. Жюри решило проверить их силу и выносливость. Конкурсанты подтягивались на перекладине, приседали и поднимали десятикилограммовые гири.

Первое место в конкурсе и главный приз в 15 тысяч рублей завоевал Дмитрий Писарев, «серебро» взял Андрей Логинов, тройку лидеров замкнул Игорь Каргапольцев.

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