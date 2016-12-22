Росалкогольрегулирование легализует продажу спиртного авиапассажирам

22 Декабря 2016 года, 14:39

РОССИЯ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – Продажа алкогольных напитков на борту самолетов может быть легализована в скором времени, пишет газета «Известия». Разработка соответствующего федерального закона была поручена Росалкогольрегулированию.

Такое решение было принято на заседании рабочей группы по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке под руководством заместителя министра экономического развития Олега Фомичева.

Документ призван облегчить авиакомпаниям торговлю спиртным на борту самолетов, поскольку существующее законодательство нечетко регламентирует угощение пассажиров бизнес-класса алкоголем, который входит в стоимость билета.

Сейчас торговля алкоголем разрешена, если авиакомпании предоставляют услуги общественного питания, а доля этилового спирта в реализуемых напитках не превышает 16,5%. В противном случае компании обязаны в общем порядке получать лицензию на каждый самолет, на борту которого организована продажа спиртного.

В то же время, авиаперевозчики настаивают на том, что лицензированию должно подлежать не предоставление алкоголя на борту в составе рационов бортового питания, а деятельность центров бортового питания в аэропорту.

Фото: flickr.com/sonofgroucho