Плавильный цех «Норникеля» в Печенгском районе может быть закрыт после 2019 года

22 Декабря 2016 года, 15:14

РОССИЯ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – Плавильный цех компании «Норникель», расположенный в посёлке Никель Мурманской области может быть закрыт после 2019 года. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал президент компании Владимир Потанин. Эти работы являются действиями «Норникеля» в рамках стратегии по решению экологических вопросов.

«Норникель» должен превратиться из одного из загрязнителей в образцовое экологически чистое предприятие. Для этого необходима комплексная модернизация производства. [...] На Кольской ГМК мы закрыли агломерационную фабрику, и это существенно снизило выбросы SO2. Но для этого потребовалось доработать и запустить линию брикетирования концентрата», - рассказал Владимир Потанин.

Он отметил, что закрытие цеха в Никеле обязательно должно сопровождаться серьёзной социальной программой. И вопрос здесь не столько в деньгах, сколько в дальнейшем трудоустройстве и социальной адаптации людей.

«Иными словами, работы по модернизации нужно синхронизировать с работами по решению экологической проблемы, иначе это будет неразумно затратно», - добавил Владимир Потанин.