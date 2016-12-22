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Главная » НОВОСТИ » В Североморске полицейские и ЮИДовцы научили детей делать светоотражатели
 
 
 
 
22 Декабря 2016 года, 18:50

В Североморске полицейские и ЮИДовцы научили детей делать светоотражатели


СЕВЕРОМОРСК/ 22 декабря - Сотрудники ГИБДД вместе со школьниками из городского отряда ЮИД посетили детский сад №17.

Старшие ребята в формах юных инспекторов спели песню «По правилам дорожного движения». Затем они загадали малышам загадки на тему Правил дорожного движения. На многие из них дошколята быстро дали правильные ответы.

Сотрудник ГИБДД Светлана Борисова с помощью юных инспекторов провела творческое занятие. Задание состояло в изготовлении самодельных фликеров, которые будут светиться, делая более безопасным и заметным передвижение маленьких пешеходов. Пока малыши работали, им рассказали для чего нужны светоотражатели, объяснили, что чем больше светящихся элементов будет на одежде, тем меньше вероятности попасть под колеса движущегося автотранспорта.

Воспитанники детского сада старались, как могли и вскоре представили свои работы: цветы, квадраты, круги, ромбики, а также целые узоры, сделанные из светящейся самоклеящейся бумаги. Дошколята сделали фликеры не только себе, но и воспитанникам соседней младшей группы. Когда погасили свет, все подняли свои светящиеся фигурки. Щелкнули фотоаппараты, на память о встрече остались красивые фотографии.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной)

 

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