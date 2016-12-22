Эксперты увидели, как развивается сеть 4G «МегаФона»

22 Декабря 2016 года, 17:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 22 декабря/ БИ-ПОРТ – Участники «4G-тура — с МегаФоном по Заполярью» преодолели путь в 700 километров, чтобы протестировать качество мобильных услуг оператора в отдаленных городах Мурманской области и познакомиться с туристическим потенциалом региона.

За три дня команда телеком-экспедиции, в состав которой вошли учителя, инженеры, ИТ-специалисты, журналисты и блогеры, объехала три района области, оценив надежность услуг «МегаФона» в условиях полярной ночи. Они побывали на самой северной в России действующей атомной станции, расположенной в городе Полярные Зори, в сердце Хибин, в Кировске, где посетили мультимедийный музей крупнейшего в области горнодобывающего предприятия АО «Апатит», и в городе Видяево, колыбели подводного военно-морского флота страны.

В ходе поездки было сделано более 80 замеров скоростей 4G-интернета. Средние скорости в сети «МегаФон» составили 45-50 Мбит/с. Самый высокий результат зафиксирован в городе Видяево — 115 Мбит/с. Оценили участники тура и новое качество голосовой связи, которая приобрела особую четкость: «эффект присутствия» собеседника появился после запуска оператором технологии HD Voice.

«Мы пригласили в 4G-тур людей, являющихся экспертами в области связи и способных со знанием дела рассказать о возможностях нашей сети своим ученикам или читателям. Они убедились, что скоростной 4G-интернет доступен как в больших городах, так и там, где число постоянных жителей невелико. Наличие в отдаленных районах современных телеком-услуг не только позволяет всегда оставаться на связи в суровых условиях Заполярья, но и положительно сказывается на инвестиционной и туристической привлекательности региона: наши гости могут быть онлайн во многих местах, где есть уникальные или просто интересные для туристов объекты», — говорит директор Мурманского отделения компании «МегаФон» Владимир Чуйко.

В течение 2016 года «МегаФон» значительно расширил сеть четвертого поколения в Мурманской области. В начале осени на карте покрытия 4G появились Кировск, Полярные Зори, Кола, Снежногорск, Полярный. К концу года высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям Мурмашей, Оленегорска, Никеля, Заполярного, Заозерска, Гаджиево и Видяево.

Возможностями сети 4G могут пользоваться не только физические лица, но и государственные и муниципальные учреждения, силовые ведомства, крупные предприятия региона. Скоростная передача данных позволяет организовать виртуальные частные сети (VPN) в тех местах, где отсутствует проводной доступ в интернет, а также сделать более эффективной работу удаленного М2М-оборудования с SIM-картами «МегаФона» – банкоматов, счетчиков воды и электроэнергии, охранных систем и т.д. А образовательные учреждения могут обеспечить с помощью 4G-интернета доступ к системам дистанционного образования и онлайн-энциклопедиям еще большему количеству учащихся.