Мурманск: прогноз отключений на 23 декабря

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Илья Довыденко: «Альфа-Банк был и является законодателем трендов и инноваций в банковской сфере» Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева: «В России медленно, но верно, идет преобразование судебной системы» В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова: Мурманский педагогический колледж силен своими традициями, самая главная из которых – качественное классическое академическое образование Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли