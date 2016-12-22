Гололедица сковала Мурманскую область

23 Декабря 2016 года, 08:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ - 23-24 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Баренцевом морях. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Температура воздуха от 0 до -5 градусов. Гололедица, местами сильная.

Ветер на западе Баренцева моря наблюдается юго-западный, на востоке - юго-восточный 15-20 м/с. На востоке моря медленное обледенение судов.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -1 градус, ветер южный 6-12 м/с.