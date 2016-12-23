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Главная » НОВОСТИ » «Севжилсервис» приглашает на новогодние праздники
 
 
 
 
23 Декабря 2016 года, 09:35

«Севжилсервис» приглашает на новогодние праздники


МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ - Детские дворовые праздники управляющая компания проводит регулярно. В том числе и в преддверии Нового года. Самим гуляньям предшествовал традиционный конкурс поделок. На этот раз ребятам необходимо было из любых подручных материалов смастерить корпоративного героя компании — Севжилмена — и себя в образе «супергероя».

В качестве анонса «Севжилсервис» выпустил комикс, по сюжету которого Обезьянка (символ 2016 года), расстроившись, что её год слишком уж быстро подошёл к концу, спрятала Петуха (символ 2017 года) и не хочет его возвращать. Дед Мороз обращается к Севжилмену с просьбой помочь ему отыскать Петуха. А Севжилмен в свою очередь решил собрать целую команду Супергероев, чтобы общими силами спасти праздник. А героями этими стали дети, которые поучаствовали в конкурсе.

«Кульминацией данной акции станут 3 новогодних шоу, которые состоятся во дворах победителей конкурса поделок, – рассказывает Дмитрий Афиногенов, начальник отдела развития. – В прошлом году дворовые праздники привлекли внимании примерно 1000 человек. В этом году мы надеемся побить прошлогодний рекорд».

Все участники конкурса проявили прекрасную фантазию! Поделки мастерили из всевозможных материалов: пластелина, бумаги, картона, пластиковых бутылок, мастики и даже из теста! По условиям участия в конкурсе запрещалось использовать помощь взрослых, поэтому поделки, где чувствовалась «родительская рука» не прошли во второй этап отбора — народное голосование в официальной группе компании ВКонтакте.

Несколько дней назад были объявлены победители конкурса и места проведения праздников:

- В номинации «Суперкоманда» праздник во дворе заслужили Дарья и Егор Якимовы!
- «Супергероем» стал Арсений Фёдоров!

«А самая интригующая борьба из всех, что мы видели, развернулась за звание «Маленького супергероя», – рассказывает Александр Юрченко, генеральный директор «Севжилсервиса». – За беспрецедентный бой в голосовании мы решили, что победителями станут сразу два участника. С чем и поздравляем Александру Ванину и Ростислава Сорокина. Огромная воля к победе и потрясающая поддержка с обеих сторон поразили всех»!
Итак, праздники пройдут в следующих дворах:

- 25 декабря в 17:00 - ул. Свердлова, д. 68;

- 25 декабря в 19:30 - ул. Александрова, д. 10;

- 26 декабря в 19:30 - ул. Миронова, д. 3.

А нарядные ёлки уже украсили дворы детей, занявших вторые места:

- на ул. Свердлова, д. 40/3 благодаря Ивану и Марии Аникиным;

- для пр. Героев-Североморцев, д. 78/1 постаралась Ксения Букия;

- а третью ёлку мы установим вблизи ул. Александрова, д. 24/1, где проживает Ростислав Сорокин.


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