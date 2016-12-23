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Главная » НОВОСТИ » Отказ от местного регулирования тарифов на тепло не поддержали в Мурманской области
 
 
 
 
23 Декабря 2016 года, 09:50

Отказ от местного регулирования тарифов на тепло не поддержали в Мурманской области


МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ — Комитет по тарифному регулированию Мурманской области не поддерживает инициативу федерального министерства энергетики об отказе от регулирования тарифов на местном уровне и установлении предельного уровня цен для потребителей. Об этом «Би-порту» сообщил глава комитета Владимир Губинский. Он полагает, что предлагаемые меры могут ударить, прежде всего, по потребителям теплоэнергии.

«Речь об этой инициативе шла еще года 3-4 назад, и могу сказать, что она всё ещё «сырая». Более того, она может привести к негативным последствиям для потребителей в нашем регионе. В федеральном ведомстве предельную цену установят, а мы её снизить здесь не сможем», - отмечает Губинский.

Напомним, что отказ от регулирования тарифов на тепло на местном уровне может стать основой реформы рынка теплоэнергии в 2018 году. В министерстве энергетики РФ считают, что подобные меры позволят установить экономически обоснованные тарифы, привлечь в отрасль инвестиции и сократить период отключения горячей воды летом до двух-трех дней.

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