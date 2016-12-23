У РЖД появится свой оператор сотовой связи

23 Декабря 2016 года, 10:04

РОССИЯ/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – «Российские железные дороги» получат собственного оператора мобильной связи, пишет газета «Известия». «Транстелеком» (ТТК, принадлежит РЖД) ведет переговоры с Tele2 (компания «Т2 РТК холдинг») о развертывании на их инфраструктуре виртуального оператора связи.

«Транстелеком» рассматривает запуск виртуального оператора мобильной связи (MVNO) как одно из стратегических направлений, — сообщила руководитель департамента по связям с общественностью и коммуникациям «Транстелеком» Наталья Ташкеева. — Речь идет как о запуске предложения FMC (продажа абоненту фиксированной и мобильной связи услуг единым пакетом), так и о предоставлении таких услуг, например, холдингу РЖД, частью которого мы являемся. В этом направлении мы открыты к переговорам со всеми операторами».

В пресс-службе Tele2 подтвердили переговоры по созданию виртуального оператора связи.

Создание MVNO с нуля — это дорого, так как необходимо строить инфраструктуру и закупать дорогостоящее оборудование. Кроме того, частотный ресурс в России ограничен и для создания нового федерального оператора нет свободных полос. Поэтому многие крупные компании создают MVNO, который арендует инфраструктуру у реальной сотовой компании. К примеру, Yota — это виртуальный оператор, работающий на сетях связи «МегаФона».

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков уверен, что для РЖД может быть выгодным создание MVNO для корпоративных нужд.

«В РЖД работает порядка 1 млн. человек. Если компания переведет всех сотрудников на своего оператора связи и еще предложит перейти всем членам их семей для более дешевых звонков, то это уже несколько миллионов человек. Таким образом, РЖД по количеству абонентов уже сильно приблизится к Yota», — пояснил Кусков.

Фото: pronedra.ru