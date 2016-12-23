Областная дума направит в Минфин просьбу об увеличении дотаций на ЗАТО

23 Декабря 2016 года, 10:16

МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ — В рамках прошедшего 22 декабря заседания Мурманской областной Думы парламентарии одобрили предложение комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и закрытых административно-территориальных образований и решила направить обращение к министру финансов РФ Антону Силуанову по вопросу увеличения Мурманской области объема дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО.

Напомним, что члены профильного комитета обеспокоены постоянным снижением объема дотаций на обеспечение безопасности функционирования закрытых городов Мурманской области. В своем письме парламентарии просят сохранить финансирование ЗАТО на уровне 2014 года.