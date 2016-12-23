Мурманская областная Дума провела последнее в этом году заседание

23 Декабря 2016 года, 10:39

МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ — 22 декабря состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Региональные парламентарии рассмотрели порядка 30 вопросов, в том числе «бюджетный блок». В третьем чтении принят проект закона об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Кроме того, в окончательной редакции утвержден законопроект о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, а также бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на следующий год.

Депутаты приняли в окончательной редакции проект закона, в котором учтены учебные расходы на финансовое обеспечение участия педагогических работников в различных творческих конкурсах, олимпиадах, конференциях и других мероприятиях.

В первом чтении принят закон об Общественной палате Мурманской области. В частности, было принято решение увеличить срок полномочий палаты до 3 лет, при этом сократив количество членов до 21 человека.

На заседании были также одобрены кандидатуры на должности мировых судей нескольких судебных участков.