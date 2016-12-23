«С высоты базовых станций». Ревда

23 Декабря 2016 года, 11:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – В прошлом году мы начали рассказывать о городах и поселках Мурманской области и показывать красоту нашей северной природы с высоты базовых станций Tele2, оператора, который обеспечивает жителей региона качественной мобильной связью. Тогда для своего путешествия мы выбрали поселки Кольского района - старейшего и крупнейшего в Заполярье.

В этом году, осенью, мы возобновили наши поездки, посетив еще пять городов полуострова: условный центр региона - город Мончегорск, на севере – город Североморск, на юге – Кандалакшу, на западе – Ковдор и на востоке – Ревду. Предлагаем вам виртуально поучаствовать в этих поездках.

Первый пункт назначения - Ревда.

Известно, что большинство поселений в нашем регионе возникали у мест добычи полезных ископаемых или в точках наилучшего размещения перерабатывающих предприятий, железнодорожных узлов, морских портов. Не зря, ведь жизнь за полярным кругом и сейчас не сахар, а когда все только зарождалось, было нелегко и подавно...

О посёлке, расположенном в мистических Ловозерских тундрах – взгляните с высоты базовых станций.