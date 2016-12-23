Подводную лодку «Князь Пожарский» заложили в Северодвинске

23 Декабря 2016 года, 11:30

СЕВЕРОДВИНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ — Последняя в серии атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Борей», «Князь Пожарский», заложена на северодвинском предприятии «Севмаш», сообщают «РИА Новости».

Напомним, что в ноябре стало известно о том, какое наименование будет присвоено подлодке. В общей сложности до 2020 года планируется принять на вооружение восемь подлодок проекта «Борей», «Князь Пожарский» станет восьмой.

Сейчас в боевой состав ВМФ уже вошло три АПЛ проекта «Борей», а также четыре атомных подводных ракетоносца доработанного проекта «Борей-А». Подлодки находятся на различных этапах постройки на стапелях «Севмаша».

Сообщается, что в торжественной церемонии приняли участие представители руководства Минобороны, главного командования ВМФ, командования Северного флота и Беломорской военно-морской базы, а также представители местных властей, Объединенной судостроительной корпорации и Центрального проектно-конструкторского бюро морской техники «Рубин».

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А», вооруженных баллистическими ракетами комплекса «Булава» и станет основой морских стратегических ядерных сил России. Их длина составляет 170 метров, ширина — 13,5 метра, а подводное водоизмещение — 24 тысячи тонн. Корабли проекта «Борей» могут нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 «Булава-30».

Фото: М. Воркунков

