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Главная » НОВОСТИ » Цены на жилье будут снижаться до 2019 года
 
 
 
 
23 Декабря 2016 года, 14:00

Цены на жилье будут снижаться до 2019 года


РОССИЯ/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – Цены на недвижимость в России будут падать до 2018–2019 годов, пишут «Известия». И то при условии, что экономика России выйдет на траекторию восстановительного роста, считают эксперты.

Они прогнозируют, что стоимость жилья будет снижаться на 5–7% в год, причем новостройки будут дешеветь сильнее, чем вторичное жилье. Покупатели фактически смогут диктовать свои ценовые условия. За счет этого также выиграет рынок ипотеки, добавляют специалисты. Однако Министерство строительства, ссылаясь на данные Росстата, полагает, что цены на квартиры постепенно будут идти вверх.

Спрос на жилье в России в 2016 году продолжил падение, цены снизились. В среднем стоимость недвижимости упала на 15% в зависимости от вида и класса объекта. По мнению экспертов агентства «ИНКОМ-Недвижимость» (одно из крупнейших на рынке), это не предел. В их исследовании говорится, что снижение цен в среднем на 5–7% ежегодно сохранится в среднесрочной перспективе.

«Говорить о том, что рынок жилья скоро достигнет ценового «дна», пока преждевременно. По нашим прогнозам, это произойдет только в 2018–2019 годах. Никаких перспектив для роста цен в ближайшее время не наблюдается», — рассказал директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома.

По его словам, за 11 месяцев уходящего года около 90% сделок на вторичном рынке жилья прошло с дисконтом — не менее 10% от цены. В среднем за 2016 год падение стоимости составило 15% в зависимости от вида и класса недвижимости, соглашается с оценкой в исследовании первый зампред правления Банка жилищного финансирования Игорь Жигунов.

«Ценник на жилье в новостройках падает быстрее, чем на вторичном рынке. Покупая новую квартиру, гражданин продает старую и формирует предложение на «вторичку». Когда у людей нет возможности или желания купить новостройку, они, соответственно, не выставляют свои квадратные метры на продажу», — добавил Жигунов.

В основном, поясняет он, цены падали из-за того, что стоимость жилья по-прежнему остается высокой для россиян, учитывая, что реальные доходы сократились за последние два года. Так, в III квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 этот показатель уменьшился на 6,1%.

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