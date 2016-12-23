Правительство РФ предложило лицензировать поставщиков энергии

23 Декабря 2016 года, 12:18

РОССИЯ/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ — Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предлагающий ввести институт лицензирования энергосбытовой деятельности. Сообщается, что законопроект разработан в целях стимулирования энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков к тому, чтобы повысить качество их деятельности и обеспечить надлежащее исполнение своих обязанностей по оплате электрической энергии и мощности.

Принятие законопроекта направлено на повышение платёжной дисциплины энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков. Проект закона определяет основные лицензионные требования к энергосбытовой деятельности. Правительство России, в свою очередь, сможет устанавливать дополнительные лицензионные требования, в том числе по выполнению показателей финансового состояния и соблюдения финансовой дисциплины энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков.

Определяется также порядок формирования и актуализации реестров информации, содержащих сведения о лицензировании энергосбытовой деятельности. Кроме того, внести изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за энергосбытовую деятельность без лицензии и за нарушение условий, предусмотренных лицензией.

Фото: Newstes.ru