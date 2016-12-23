30 детей-сирот из Мурманской области покажут на Первом канале в рамках проекта «Видеопаспорт»

23 Декабря 2016 года, 12:47

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк провела деловую встречу с Еленой Кизяковой – ведущей рубрики «У вас будет ребенок» программы «Пока все дома» на Первом канале, заместителем руководителя общероссийской информационно-поисковой системы для усыновителей «Видеопаспорт».

«В Мурманской области ежегодно увеличивается число детей, устраиваемых в семьи, и снижается количество выявляемых социальных сирот. В региональном банке данных детей-сирот сейчас находятся 430 детей – с начала года произошло снижение их числа на 17,5%. 16 декабря в Москве на расширенном совещании у заместителя председателя правительства России Ольги Голодец Министерство образования и науки России высоко оценило проект «Видеопаспорт», - подчеркнула Инна Погребняк.

«Проект «Видеопаспорт» нацелен в первую очередь на трудноустраиваемых детей старше восьми лет. С 2014 года в Мурманской области было создано 22 видеопаспорта детей, оставшихся без попечения родителей, вышло в эфир пять специальных рубрик программы «Пока все дома» с участием детей из вашего региона. На сегодняшний день 16 детей, для которых были созданы видеопаспорта, устроены в семьи или находятся в стадии оформления документов для передачи в семью», - проинформировала Елена Кизякова.

Елена Кизякова поделилась планами проекта – в декабре в Мурманской области предполагается создать 30 видеопаспортов детей, оставшихся без попечения родителей. Весь комплекс работ по созданию одного видеопаспорта составляет 100 тысяч рублей. Проекту удалось привлечь средства для создания 20 паспортов.

Президент Мурманского областного фонда содействия гражданским инициативам «Время добра» Марина Калмыкова сообщила, что фонд готов оказать финансовую поддержку для создания остальных видеопаспортов.

«В вашей работе - душа каждого жителя Мурманской области. Спасибо за огромный труд, неравнодушие и активность. Все дети достойны иметь свою семью, но наши северные дети, думаю, нуждаются в еще большей заботе и внимании», - отметила Марина Калмыкова.

Видеопаспорта в рамках проекта будут созданы для детей из Мурманска, Мончегорска, Мурмашей, Кандалакши, Апатитов и других населенных пунктов региона.