Более шестидесяти работников филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго» отмечены грамотами и благодарностями

23 Декабря 2016 года, 12:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ - Профессионализм, опыт, добросовестный труд шестидесяти одного работника были отмечены сегодня грамотами, благодарностями, нагрудными знаками Министерства энергетики, ПАО «Российские сети», губернатора Мурманской области, ПАО «МРСК Северо-Запада», муниципальных образований региона, филиала «Колэнерго» и Электропрофсоюза.

«Говоря высоким слогом: побеждать тьму - наша главная задача, - отметил в своем выступлении директор филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» Сергей Викулин, - Но это невозможно без высококлассных специалистов, которые при любой погоде, в любое время суток выполняют свой профессиональный долг, выполняют достойно и добросовестно. Поэтому хочу сказать сегодня огромное спасибо всем, кто своими руками, своим кропотливым трудом производит и передаёт людям столь востребованное в сегодняшнем мире благо - электроэнергию. Спасибо вам за самоотверженность, за профессионализм и самоотдачу, за трепетное отношение к своей работе».

Слова благодарности на торжественном собрании также адресовали энергетикам глава муниципального образования городское поселение Мурмаши Любовь Зименко и представитель Всероссийского электропрофсоюза Юрий Саваков.