В Мурманске открылись елочные базары

23 Декабря 2016 года, 13:11

МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – Для желающих приобрести настоящую ель в Мурманске начали работу традиционные елочные базары. На них представлены живые ели, сосны, рождественские венки и букеты из хвойных ветвей.

«Представлены деревья из разных регионов России, в основном средней полосы и севера: Ленинградской, Архангельской, Мурманской областей, республики Карелии. Продажа продлится до 31 декабря включительно», – рассказала главный специалист отдела потребительского рынка комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Ирина Рохлина.

Елочные базары работают во всех округах города. Для этого определены специальные места.

В Ленинском округе:

- в районе дома №6 на улице Нахимова;

- в районе дома №20 на улице Саши Ковалева;

- в районе дома №1 на улице Адмирала Лобова;

- в районе подземного перехода на пересечении проспекта Героев-североморцев и улицы Чумбарова-Лучинского;

- в районе дома № 9/22 на улице Аскольдовцев.

В Октябрьском округе:

- в районе дома №2 на Кольском проспекте;

- на площадке в районе дома №18 на улице Седова;

- в районе дома №3 на улице Старостина;

- в районе дома № 51/33 на улице Полярные Зори;

- в районе разворотного кольца автобуса №29 на улице Мира.

В Первомайском округе:

- в районе дома №101 на Кольском проспекте;

- в районе дома №3 на улице Морской;

- в районе дома №34 на улице Героев Рыбачьего.

АГМ