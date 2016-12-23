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23 Декабря 2016 года, 13:20

УФАС вынесло предупреждение Мурманскому рыбному порту по делу об ограничении въезда автокрана на свою территорию


МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ — Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области выдало предупреждение АО «Мурманский морской рыбный порт» поскольку усмотрело в деятельности предприятия признаки нарушения Закона о защите конкуренции, сообщает в УФАС РФ по Мурманской области.

Ранее в мурманское УФАС поступило заявление ПАО «СЕВРЫБСБЫТ», владеющего зданиями холодильников, складов консервов и производственно-бытовым корпусом на территории ММРП, по вопросу законности ограничения въезда транспортного средства заявителя на территорию порта в ноябре 2016 года.

Напомним, что в ноябре Мурманский рыбный порт ограничил въезд на свою территорию для ряда компаний. Предприниматели, в долгосрочной аренде которых находились холодильные мощности порта, не смогли проехать дальше КПП.

В частности, 10 ноября «СЕВРЫБСБЫТ» обратилось в бюро пропусков АО «ММРП» с заявкой на оформление разового транспортного пропуска для въезда на территорию Мурманского морского рыбного порта. Однако пропуск организации не выдали, пустить на территорию АО «ММРП» отказались.

Позже в ходе пресс-конференции представители Мурманского морского рыбного порта дали разъяснения по поводу сложившейся ситуации. Главный инженер предприятия сообщил, что причиной конфликта стал автокран, который не пустили на территорию порта согласно новым требованиям: было необходимо предоставить документы в технические службы порта, чтобы эта техника не вредила инженерным сооружениям. В Пограничном управлении ФСБ России по Западному арктической району подтвердили, что требования не противоречат действующему законодательству.

Однако в результате УФАС установило, что в действиях Мурманского морского рыбного порта имеются признаки нарушения п. 5 ч.1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции», выразившиеся в злоупотреблении доминирующим положением путем неправомерного отказа в оформлении разового транспортного пропуска по заявке.

АО «ММРП» было выдано предупреждение, согласно которому предприятие должно рассмотреть и согласовать подаваемые заявок на оформление транспортных пропусков всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Мурманского морского рыбного порта, а также своевременно информировать хозяйствующие субъекты, осуществляющих деятельность на территории Мурманского морского рыбного порта, и иных об изменении порядка оформления пропусков путем опубликования соответствующих сведений и документов на официальном сайте организации.

В случае неисполнения предупреждения в отношении АО «ММРП» будет возбуждено дело о нарушении Закона о защите конкуренции и наложен штраф.

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