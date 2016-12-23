Из резервного фонда выделены деньги на уборку улиц Мурманска

23 Декабря 2016 года, 15:08

МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – Мэр города Мурманска Дмитрий Филиппов заявил, что взял на личный контроль ситуация с уборкой улиц и дворов. Усиление контроля за работой муниципальных коммунальных служб Филиппов обсудил на встрече с губернатором Мурманской области.

«Из резервного фонда выделены дополнительные средства на уборку улиц города. В ближайшее время центральные магистрали будут приведены в порядок. Состояние дворовых территорий мы также возьмём на контроль», – сообщил Дмитрий Филиппов о своих первых решениях в качестве главы города Мурманска.

Накануне глава региона потребовала от муниципалитетов приложить максимум усилий к наведению порядка на улицах и во дворах городов и поселков.

«Все силы должны быть брошены на борьбу с последствиями снегопада и гололедицей. Нынешнее состояние городов и посёлков, улиц и дворов выявили неготовность муниципальных служб к оперативному реагированию на изменившиеся погодные условия», – сказала Марина Ковтун.