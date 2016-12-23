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Главная » НОВОСТИ » Комитет по ветеринарии Мурманской начал разработку универсальной методики подсчета количества безнадзорных животных
 
 
 
 
23 Декабря 2016 года, 15:22

Комитет по ветеринарии Мурманской начал разработку универсальной методики подсчета количества безнадзорных животных


МУРМАНСК/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – В Комитете по ветеринарии Мурманской области 21 декабря состоялось рабочее совещание по вопросу разработки универсальной методики подсчета безнадзорных животных на территории Мурманской области.

Наиболее проблемным вопросом в сфере регулирования численности бездомных животных является отсутствие достоверных данных об их численности. Комитет по ветеринарии Мурманской области начал разработку универсальной методики подсчета количества безнадзорных животных, которая позволит повысить эффективность проводимых работ по отлову и рациональность расходования средств областного бюджета.

Посредством видеосвязи была заслушана информация представителя всероссийского фонда «Большие сердца», председателя Петрозаводского городского общества защиты животных, зоолога В. Рыбалко о результатах проведенных в 2002 – 2008 годах научных исследованиях по определению численности безнадзорных животных в Карелии и применении их на практике.

Участники совещания выразили готовность к участию в разработке методики, адаптированной к условиям Мурманской области и определились в основных направлениях и этапах работы по ее созданию.

Принято решение до конца января 2017 года подготовить предложения по определению зон и пробных площадок в Мурманске для просчета безнадзорных животных и формирования популяционных показателей. По инициативе представителя МАГУ в данной работе могут принять участие студенты МАГУ – будущие биологи.

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