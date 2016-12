«МегаФон» объявляет о намерении приобрести контрольный пакет в Mail.ru Group

23 Декабря 2016 года, 15:40

РОССИЯ/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – Компания «МегаФон» (LSE: MFON), один из ведущих в России операторов связи («МегаФон» или «Компания»), объявляет о решении Совета директоров созвать собрание акционеров для одобрения покупки акций.

По условиям планируемой сделки «МегаФон» приобретет 11,5 млн. акций класса А и 21,9 млн. обыкновенных акций в капитале Mail.Ru Group, представляющих собой приблизительно 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group, у New Media and Technology Investment LP, New Media Technologies Capital Partners Limited и Ardoe Finance Limited, входящих в группу USM, за согласованное денежное вознаграждение в размере 640 млн. долл. США, подлежащих выплате в момент закрытия сделки, а также выплату отложенного платежа в размере 100 млн. долл. США через год после закрытия сделки.

«МегаФон», один из ведущих мобильных операторов в России, и Mail.Ru, одна из крупнейших интернет-компаний русскоязычного сегмента сети, обсуждают ряд коммерческих проектов, направленных на достижение стратегических и экономических целей обеих компаний и их клиентов. Поскольку развитие технологий и тренды на рынке создали благоприятные условия для более активного сотрудничества между телеком-операторами и интернет-компаниями, «МегаФон» в настоящий момент видит преимущество в приобретении доли в акционерном капитале Mail.Ru для упрощения и ускорения реализации совместных проектов компаний.

Сделка направлена на получение существенных синергетических эффектов для обеих компаний, включая расширение ассортимента и способов продвижения цифровых услуг «МегаФона», запуск специального предложения VKmobile для пользователей социальной сети «ВКонтакте» и другие возможные инициативы.

После завершения сделки «МегаФон» и Mail.Ru продолжат работать на рыночных условиях. Команды менеджмента обеих компаний будут независимы и нацелены на поддержание сложившейся корпоративной культуры и корпоративного управления каждой компании, обеспечение продолжающегося развития и разработки новых продуктов, а также сотрудничество во взаимовыгодных проектах. Любые возможные соглашения между компаниями будут заключаться на коммерческих, рыночных условиях. Не ожидается, что в основной операционной деятельности Mail.Ru и системе корпоративного управления произойдут значительные изменения.

«Мы рады сообщить о возможном приобретении контрольного пакета акций Mail.Ru Group: эта сделка позволит «МегаФону» сделать следующий шаг в реализации своей цифровой стратегии. Более тесное взаимодействие с Mail.Ru Group позволит реализовать стратегические совместные проекты, включая в том числе создание и продвижение специального предложения для цифровых абонентов VKmobile на базе социальной сети «ВКонтакте» и улучшение таргетирования и сегментации клиентов (эти проекты, как мы понимаем, были одобрены Mail.Ru). Сотрудничество с Mail.Ru Group поможет «МегаФону» предоставлять премиальный и дифференцированный пакет услуг цифровым абонентам, создавая стоимость для акционеров обеих компаний», - отметил Сергей Солдатенков, генеральный директор «МегаФона».

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.Ru Group, заявил, что «перспективы сотрудничества в реализации совместных проектов, таких как запуск специального предложения под брендом VKmobile и использование технологий предиктивной аналитики - это новые полезные предложения для наших пользователей и новые возможности для нашего бизнеса.

Сделка была рекомендована к одобрению Специальным комитетом Совета директоров «МегаФона», в состав которого входят неисполнительные и независимые директора. 23 декабря Совет директоров Компании одобрил созыв внеочередного собрания акционеров 20 января 2017 г. для утверждения сделки. Сделка также подлежит согласованию с Федеральной Антимонопольной Службой России, а также зависит от ряда факторов, не зависящих от «МегаФона».

Morgan Stanley выступает в роли финансового консультанта «МегаФона», Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP действует в качестве юридического консультанта Компании. Bank of America Merrill Lynch является финансовым консультантом Специального комитета «МегаФона» и занимался подготовкой заключения о справедливости цены, White & Сase выступает в качестве юридического консультанта Специального комитета Компании.