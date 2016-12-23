На улицах Ловозера лежат трупы собак

23 Декабря 2016 года, 16:50

ЛОВОЗЕРО/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – На улицах Ловозера обнаружены трупы собак, первое сообщение об этом появилось в группе поселка еще 20 декабря.

По словам ловозерцев, мертвых собак оставляют прямо на улице, где их могут увидеть дети. Многие возмущены убийством животных, однако, по мнению других, решить проблему бродячих собак по-другому на данный момент невозможно.

В администрации Ловозерского района «Би-порту» сообщили, что ни в районную администрацию, ни в администрацию сельского поселения Ловозеро жалоб от жителей не поступало. В Ловозерской районной ветеринарной станции об инциденте также ничего не знают.