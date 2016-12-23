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Главная » НОВОСТИ » На улицах Ловозера лежат трупы собак
 
 
 
 
23 Декабря 2016 года, 16:50

На улицах Ловозера лежат трупы собак


ЛОВОЗЕРО/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ – На улицах Ловозера обнаружены трупы собак, первое сообщение об этом появилось в группе поселка еще 20 декабря.

По словам ловозерцев, мертвых собак оставляют прямо на улице, где их могут увидеть дети. Многие возмущены убийством животных, однако, по мнению других, решить проблему бродячих собак по-другому на данный момент невозможно.

В администрации Ловозерского района «Би-порту» сообщили, что ни в районную администрацию, ни в администрацию сельского поселения Ловозеро жалоб от жителей не поступало. В Ловозерской районной ветеринарной станции об инциденте также ничего не знают.

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  • разведут бродячих собак, жалостливые еще и детьми привычно прикрываются. ну увидят они собак этих мертвых и что?
  • Ну не таким же способом. Мы же люди ,человеке
  • Ну увидят, и что?
  • лучше таким, чем никаким
 
 
 
 
 
 
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