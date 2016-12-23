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Главная » НОВОСТИ » На содержание мурманских чиновников в 2017 году выделено 578 млн рублей
 
 
 
 
23 Декабря 2016 года, 16:40

На содержание мурманских чиновников в 2017 году выделено 578 млн рублей


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 декабря/ БИ-ПОРТ — Правительство Мурманской области утвердило объем средств, которые будут выделены на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований региона в 2017 году.

В частности, Мурманску достанется 578,2 млн рублей, Апатитам — 98,59 млн рублей, Кировску — 73,94 млн рублей, Североморску — 107,8 млн рублей, Мончегорску — 94,5 млн 529 рублей.

Список замыкает Ура-Губа, органам местного самоуправления посёлка достанется 2,99 млн рублей. Чуть меньше 5 млн будет выделено Пушному, Териберке, Туломе и Алакуртти.

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  • 578,2млн р - это на сколько человек? Не похудеют?
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  • На ремонт Театра кукол нет 80 млн.руб., а на чинуш деньги нашлись.
 
 
 
 
 
 
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