В Заполярье местами наблюдается сильная гололедица

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/24 декабря/БИ-ПОРТ – В Заполярье сегодня переменная облачность. Местами небольшой снег, туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -4-9º, при прояснениях -14-19º. Гололедица, местами сильная.
Как рассказывают синоптики, 24-25 декабря погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском и Баренцевом морях. По Мурманской области ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -4-9°, в отдельных районах при прояснениях -13-18°, днем 25 декабря -2-7°.
Сейчас в Мурманске -8; Ветер: юз 6-11 м/с; Давление: 742 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 8 мкр/ч