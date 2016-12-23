Астронавт Пирс Селлерс скончался

24 Декабря 2016 года, 13:00

США/24 декабря - Астронавт NASA Пирс Селлерс скончался на 62-м году жизни в городе Хьюстон американского штата Техас. Об этом сообщается на сайте космического агентства.

«Вся семья NASA скорбит о смерти ученого и астронавта Пирса Селлерса», — написали в агентстве.

Уточняется, что Селлерс умер от рака поджелудочной железы.

В октябре 2015 года у астронавта диагностировали четвертую степень панкреатического рака.

Пирс Селлерс занимался исследованием климатических изменений на планете. За свою карьеру Селлерс трижды побывал на орбите в качестве астронавта NASA, первый полет он совершил в 2002 году в составе экипажа американского шаттла Atlantis STS-112.