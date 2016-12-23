В Лиинахамари квартирный пожар

ЛИИНАХАМАРИ/24 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня огнеборцы отправились спасать квартиру в Лиинахамари.
«В 1 час 50 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании квартиры по адресу: п.Лиинахамари ул.Шабалина дом № 5», - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Мурманской области.
В результате сгорела мебель на кухне. Закопчены стены и потолок по всей площади квартиры. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.