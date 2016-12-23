Тематикой "Снежной деревни" выбран патриотизм

24 Декабря 2016 года, 15:17

КИРОВСК/24 декабря/БИ-ПОРТ – В Кировске накануне вечером состоялась церемония открытия экскурсионно-туристического центра "Снежная деревня". Традиционно тематику наступающего года организаторы держали в секрете до церемонии открытия.

В этом году «деревню» создали в духе патриотизма. Более 30 человек со всей страны – прославленные мастера снежного дела - воплощали свои творческие замыслы. На входе в деревню гостей встречает медведь с балалайкой.

«Снежная деревня» открывается в канун Нового года на протяжении девяти лет. В данный момент она является одним из самых узнаваемых туристских брендов Кольского полуострова, неотъемлемой частью которого является традиционный международный Фестиваль снежно-ледовой скульптуры «Снеголед».