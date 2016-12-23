Сборная города Мурманска завоевала бронзу в финале Высшей лиги КВН

24 Декабря 2016 года, 16:00

МУРМАНСК/24 декабря/БИ-ПОРТ - «Азия Mix» стала лидером КВН-движения Высшей Лиги. В Москве в Театре Российской Армии прошел финал Высшей лиги КВН. За звание лучшей сражались пять команд: «Сборная города Мурманска», «Спарта», «Азия Mix», «Радио Свобода» и «Сборная Большого Московского Государственного Цирка».

Юмор команд оценивали Михаил Галустян, Сергей Гармаш, Константин Лавроненко, Татьяна Навка, Семен Слепаков и Юлий Гусман.

Первое место завоевала команда «Азия Mix», набрав 10,9 баллов. «Серебро» у «Спарты» из Астаны (10,6). Третье место у Сборной города Мурманска (10,4). Таким образом, команда повторила успех прошлого года, став бронзовым призером. В игре 2014 года заполярная команда заняла четвертое место.

Эфир на Первом канале запланирован сегодня в 21:20.