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Главная » НОВОСТИ » Экспедиция «Путь помора» завершилась раньше срока
 
 
 
 
24 Декабря 2016 года, 17:00

Экспедиция «Путь помора» завершилась раньше срока


МУРМАНСК/24 декабря/БИ-ПОРТ - Группа военнослужащих сухопутных и береговых войск Северного флота прибыла в посёлок Алакуртти. Здесь для военнослужащих морской пехоты и мотострелковых соединений СФ закончился маршрут экспедиции «Путь помора».  Североморцы преодолели намеченный маршрут на одни сутки раньше запланированного срока. Мероприятие проходило под эгидой общественной организации «Северный полюс», которую возглавляет российский путешественник Виктор Симонов – соратник известного путешественника Фёдора Конюхова.

С 16 по 24 декабря группа военнослужащих Северного флота передвигалась на двух снегоходах А-1 с санями, два военных водителя на двух грузовых автомобилях КамАЗ повышенной проходимости сопровождали группу по трассе.

Ежедневно экспедиция преодолевала более 100 километров по пересеченной местности, непроходимой для обычных транспортных средств. Снегоходы арктических мотострелков и морских пехотинцев двигались первыми, уплотняя снег для следующих за ними на 6 снегоходах и 3 мотобуксировщиках остальных участников экспедиции.

Маршрут экспедиции пролегал по территории трех регионов Российской Федерации: Архангельской области, Республики Карелия, Мурманской области, и составлял около 1 000 километров.

На ночлег путешественники останавливались в населенных пунктах: деревне Унежма, посёлках Пушной, Калевала, Пяозёрский и других. Также военнослужащие СФ ночевали в условиях дикой природы, в палатках. Каждый морской пехотинец и мотострелок был обеспечен комплектом арктической формы одежды и спальным мешком.

Во время экспедиции военнослужащие сухопутных и береговых войск Северного флота в очередной раз выполнили комплекс поставленных задач по тестированию возможностей армейских снегоходов при движении на дальние расстояния в экстремальных режимах эксплуатации техники, на незнакомой местности, в дневное и ночное время, а также проверили  свойства форменного обмундирования в сложных климатических условиях. В результате был получен хороший опыт управления техникой и применения теплозащитных свойств комплектов одежды для его использования при обучении и подготовки других военнослужащих в ходе плановых занятий.

В феврале 2016 года группа военнослужащих отдельного арктического мотострелкового соединения  Северного флота уже сопровождала экспедицию известного путешественника Фёдора Конюхова по ледяному покрову и вдоль побережья Белого моря. Тогда арктические мотострелки преодолели около 500 километров маршрута от города Онега до города Северодвинска на трех армейских снегоходах А-1.

 

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