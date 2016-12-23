Авиакатастрофа над Чёрным море: ТУ-154 рухнул через несколько минут после взлёта

25 Декабря 2016 года, 11:12

СОЧИ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня около 5:40 утра российский военный самолёт Ту-154 (бортовой номер RA-85572), вылетевший из Адлерского аэропорта, пропал с радаров. По данным министерства обороны, на борту находились 83 пассажира и восемь членов экипажа. Среди пассажиров могли находится журналисты российских телеканалов, а также участники ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Военное ведомство опубликовало списки пассажиров разбившегося лайнера. По предварительной информации, самолёт совершал дозаправку в Адлере, чтобы продолжить путь в на российскую военную базу в Сирии.

Сейчас на месте падения ведутся поисково-спасательные работы с привлечением сил военного ведомства и МЧС. Сообщается, что обнаружено несколько крупных обломков самолёта в 7 км от берега.

Фото - Арсений Шемякин.