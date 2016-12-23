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Главная » НОВОСТИ » Владимир Путин поручил сформировать госкомиссию в связи с крушением самолёта Ту-154 в Сочи
 
 
 
 
25 Декабря 2016 года, 12:43

Владимир Путин поручил сформировать госкомиссию в связи с крушением самолёта Ту-154 в Сочи


МОСКВА/25 декабря/БИ-ПОРТ Владимир Путин поручил Председателю Правительства Дмитрию Медведеву сформировать государственную комиссию по расследованию крушения самолёта Ту-154 в Сочи. Информация размещена на сайте Кремля.

Глава государства выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Минобороны уточняет количество человек на борту самолета: оно увеличилось и теперь составляет 93 человека, а не 92, как сообщалось ранее.

В их числе восемь членов экипажа, восемь военнослужащих, 65 артистов ансамбля Александрова, девять представителей СМИ (съемочные группы «Первого канала», «Звезды» И НТВ), двое госслужащих и известный гражданский активист Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза.

Напомним,  самолет Минобороны Ту-154 вылетел из Адлера в 5:20 мск и через 20 минут пропал с радаров. По некоторым данным, самолет упал в море через семь минут после взлета. Позднее его фрагменты были обнаружены в 1,5 км от берега в Сочи на глубине 50–70 метров.

 Фото -  Арсений Шемякин

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