Владимир Путин заявил, что в России будет объявлен траур по погибшим

25 Декабря 2016 года, 14:27

РОССИЯ/25 декабря/БИ-ПОРТ – Минобороны вновь вносит изменения в список погибших. В нем вновь 92 фамилии. Личные вещи пассажиров и обломки самолета оказались в море на расстоянии 12–14 км от берега, первое тело погибшего нашли в 6 км от берега. По разным данным, уже обнаружены тела от пяти до семи погибших. По предварительной версии, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность самолета. Следственный комитет возбудил по факту крушения самолета уголовное дело о нарушении правил полетов. Стало известно, что госкомиссию по расследованию катастрофы возглавит министр транспорта Максим Соколов.

Напомним, самолет Минобороны Ту-154 вылетел из Адлера в 5:20 мск. Он пропал с радаров спустя две минуты после взлета. Позднее фрагменты самолета были обнаружены в 1,5 км от берега в Сочи на глубине 50–70 метров.