В ДТП на трассе «Кола» погиб человек

25 Декабря 2016 года, 15:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/25 декабря/БИ-ПОРТ - В ДТП на трассе «Кола» один погиб человек, пострадали четверо взрослых и двое детей. Авария произошла накануне ночью на трассе в районе Зеленоборского. По предварительной информации, автомобиль Great Wall оказался на «встречке», так как водитель не справился с управлением. В него врезалась Skoda Octavia. В Great Wall четверо пострадавших, среди них двое детей. В Skoda Octavia погибла женщина пассажир, еще двое получили травмы.

На месте происшествия работали спасатели. Производилось деблокирование пострадавших.