Завтра в Мурманской области до -15. Гололедица

МУРМАНСК/25 декабря/БИ-ПОРТ – Завтра в Заполярье ожидается облачная с прояснениями погода. Временами снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -10-15, днем -3-8. Гололедица.
По информации синоптиков, 25-26 декабря в период 23-03 часа на побережье Норвегии ожидается опасное волнение 9,0-11,0 м. Сохранится до 09-12 часов 27 декабря. Также сегодня наблюдается усиление юго-западного, западного ветра 30-33 м/с. Сохранится до конца суток 26 декабря.
Сейчас в Мурманске -3. Штиль. Давление: 730 мм.рт.ст. Уровень радиации: 7 мкр/ч.