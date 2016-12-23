Найдены тела 12 погибших при крушении Ту-154 под Сочи

25 Декабря 2016 года, 15:03

СОЧИ/25 декабря/БИ-ПОРТ - На месте крушения самолета Ту-154 Минобороны России найдены тела 12 погибших. Об этом сообщает «Интерфакс». Поиски продолжаются.

Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Минобороны Ту-154. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура»,— сказал он журналистам. Также Владимир Путин отметил, что родственникам погибших будет оказана поддержка.

Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с катастрофой самолёта Ту-154 над Чёрным морем. «Они летели в Сирию с очень доброй и мирной миссией. С этой тяжёлой утратой невозможно смириться, она невосполнима. Сегодня это большое горе разделяют миллионы людей. Обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы, и всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая помощь. От себя лично и от имени Правительства Российской Федерации прошу передать семьям погибших слова поддержки и соболезнования. Искренне сочувствую и скорблю вместе с вами», - сказал он.

Напомним, Ту-154 упал сегодня в Черное море. На борту находились 92 человека, среди которых были артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала, телеканала «Звезда» и НТВ, а также Елизавета Глинка (доктор Лиза) и директор департамента культуры Минобороны России Антон Губанков.