Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования в связи с гибелью людей в катастрофе самолета ТУ-154

25 Декабря 2016 года, 15:56

МУРМАНСК/25 декабря/БИ-ПОРТ - От имени жителей Мурманской области, правительства региона и от себя лично губернатор Мурманской области Марина Ковтун направила в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу телеграмму со словами соболезнования в связи с гибелью людей в катастрофе самолета над Черным морем.

«Весть о крушении ТУ-154 огромной болью отозвалась в сердцах северян. Мы выражаем сочувствие и поддержку родным и близким погибших, их товарищам и желаем выдержки и мужества в эти трагические минуты. Мы скорбим вместе с вами», – говорится в телеграмме.

Тем временем родственники погибших начали прибывать в Сочи. Сейчас с ними работают психологи в специально организованной зоне. Поисковая операция в районе катастрофы будет идти круглосуточно. В данный момент поиски погибших ведут 27 кораблей и судов, сообщает Минобороны.

Напомним, Ту-154 упал сегодня в Черное море. На борту находились 92 человека, среди которых были артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала, телеканала «Звезда» и НТВ, а также Елизавета Глинка (доктор Лиза) и директор департамента культуры Минобороны России Антон Губанков.

Фото - Арсений Шемякин