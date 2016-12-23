Родителей просят уделить особое внимание детям во время новогодних каникул

25 Декабря 2016 года, 18:00

МУРМАНСК/ 25 декабря/БИ-ПОРТ - Госавтоинспекция Мурманской области напоминает о мерах безопасности детей в период школьных каникул и новогодних праздников.

«Необходимо быть особенно внимательными при появлении несовершеннолетних на проезжей части и возле нее. Сбавляйте скорость вблизи пешеходных переходов и мест скопления людей – детских площадок, парковых зон, школ, кинотеатров, торговых центров, не превышайте установленную дорожными знаками скорость. И самое главное – не садитесь за руль в состоянии опьянения», - говорится в сообщении.

Большую роль в профилактике дорожно-транспортных происшествий с детьми играют родители. В полярную ночь возросла актуальность использования пешеходами светоотражателей. Ребенку необходимо объяснить их предназначение и следить за тем, чтобы светоотражатели постоянно присутствовали на верхней одежде ребенка во время его нахождения на улице.

Также сотрудники полиции рекомендуют педагогам провести беседы о безопасном переходе проезжей части, объяснить о недопустимости подвижных игр возле проезжей части. Необходимо рассказать ребенку о возможных дорожных ловушках.