Мурманск: прогноз отключений на 26 декабря

МУРМАНСК/ 25 декабря - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 26 декабря.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ:
09.00 – 16.00 пр. Героев-североморцев, 72
ул. Хлобыстова, 18
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 26 ДЕКАБРЯ ДО 16 ЧАСОВ 29 ДЕКАБРЯ ул. Крупской, 42
ул. Олега Кошевого, 16 (корп. 2), 20, 22, 24
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00 ул. Первомайская, 4, 6
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.