В сети появилось возможное видео крушения ТУ-154

СОЧИ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов по факту катастрофы. Напомним, пока приоритетной версией причины крушения озвучивается техническая неисправность крылатой машины.
Тем временем в сети появилось первое видео падения борта Ту-154.
В Москве возложили цветы к офису «Справедливой помощи», телецентру «Останкино» и концертному залу «Александровский», где выступал ансамбль им. Александрова.
Понедельник станет днем общенационального траура. Самолёт Министерства обороны Ту-154 упал сегодня утром в Чёрное море. На борту находились 92 человека, среди которых были артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала, телеканала «Звезда» и НТВ, а также Елизавета Глинка (доктор Лиза) и директор департамента культуры Минобороны России Антон Губанков.