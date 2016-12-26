255 млн рублей получит Мурманская область на социальные доплаты к пенсии

26 Декабря 2016 года, 09:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Распоряжением правительства России утверждено распределение в 2017 году межбюджетных трансфертов бюджетам 13 субъектов Федерации в размере 6,4 млрд рублей на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Доплаты выплачиваются для поддержания доходов неработающих пенсионеров на уровне не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Федерации, где этот пенсионер проживает.

Общая численность получателей доплат составит около 410 тысяч человек. Средний размер доплат – от 2142 до 8537 рублей.

Мурманская область на указанные цели получит 255,2 млн рублей.