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Главная » НОВОСТИ » Следствие по делу о гибели Ту-154 проверяет версию о плохом топливе
 
 
 
 
26 Декабря 2016 года, 09:50

Следствие по делу о гибели Ту-154 проверяет версию о плохом топливе


РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Следствие по делу о крушении Ту-154 Минобороны России рассматривает версию о некачественном авиационном керосине, которым самолет заправили в аэропорту Адлера, пишут «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, сотрудники Следственного комитета России взяли пробы топлива, которым заправляли Ту-154. Экспертиза покажет, был ли этот керосин некондиционным.

Заслуженный летчик-испытатель, Герой России, полковник Игорь Маликов заявил, что одновременный отказ трех двигателей Ту-154 возможен только при некондиционности топлива.

«Но так как это международный аэропорт с серьезным контролем и после крушения из него вылетают самолеты, эта версия представляется маловероятной», — пояснил эксперт.

Он также высказал предположение о том, что причиной катастрофы могла стать рассинхронизация при убирании закрылков. Если они меняют положение не одновременно, самолет входит в сильный боковой крен, и экипаж далеко не всегда может справиться с этой ситуацией.

Летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев сказал, что катастрофа «необъяснима», тем более что разбившийся борт был единственным самолетом, «который вошел в штопор и вышел из него», а также служил летающей лабораторией по программе ВКС «Буран» и совершил много полетов с выключенными двигателями.

Две версии трагедии, которые следствие называет основными, — техническую неисправность и ошибку пилота, — Толбоев охарактеризовал как несостоятельные.

Между тем уголовное дело по факту гибели самолета возбуждено, как сообщила и.о. руководителя управления информации Следственного комитета России Светлана Петренко, по статье 351 УК РФ («Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия»).

Ту-154 разбился утром 25 декабря упал в Черное море. Самолет направлялся в Сирию, на его борту находились 92 человека, в том числе артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала, телеканала «Звезда» и НТВ, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и директор департамента культуры Минобороны России Антон Губанков.

В сети уже появилось видео крушения самолет. Сегодня, 26 декабря, Владимиром Путиным объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе.

Фото: Reuters

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