Минтранс не видит необходимости усиливать меры безопасности в аэропортах

26 Декабря 2016 года, 10:08

РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ – Минтранс не видит необходимости усиливать меры безопасности в российских аэропортах в связи с авиакатастрофой ТУ-154 над чёрным море. Об этом на брифинге заявил министр транспорта Максим Соколов, возглавляющий госкомиссию по расследованию причин крушения лайнера.

По его словам «сейчас не целесообразно устанавливать какие-то особые дополнительные меры в связи с данной катастрофой как по авиационной, так и транспортной, то есть по антитеррористической безопасности». Министр отметил, что приоритетными версиями авиакатастрофы Ту-154 является техническая неисправность самолета и ошибка пилота. Версия теракта не является основной, хотя и не исключается.

Ранее в СМИ появилась информация, что версия теракта рассматривается, но её вероятность мала, так как самолёт вылетел с военного аэродрома, а решение о дозаправке в Сочи было принято уже во время полёта. Кроме того, к аэропортам совместного использования (таким как Мурманск, Сочи, Петрозаводск и многим другим) предъявляются повышенные требования безопасности.

Ещё одна версия, озвученная экспертами - некачественное топливо, которым заправили самолёт в сочинском аэропорту.

Напомним, 25 декабря через несколько минут после вылета с аэродрома Адлер потерпел катастрофу российский самолёт Ту-154, на борту которого находились 92 человека, в том числе основной состав ансамбля песни и пляски им. Александрова, съемочные группы российских телеканалов и известная гражданская активистка Елизавета Глинска (доктор Лиза). Указом президента 26 декабря объявлен Днём общенационального траура.