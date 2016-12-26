Ракетный крейсер «Маршал Устинов» отправился в Североморск

26 Декабря 2016 года, 10:45

РОССИЯ/ 26 декабря/ БИ-ПОРТ — Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске завершил заводской ремонт ракетного крейсера «Маршал Устинов», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судоверфи. 24 декабря корабль покинул акваторию предприятия и отправился в Североморск.

«В ходе работ на «Маршале Устинове», начатых в 2011 году, корабелами Центра судоремонта был выполнен ремонт корпусных конструкций корабля, механизмов винторулевой группы, главной силовой установки, общекорабельных систем крейсера. Проведена модернизация систем радиоэлектронного вооружения с заменой аналоговых устройств на цифровые», - говорится в сообщении. Отмечается также, что опыт, полученный при ремонте «Маршала Устинова», позволит сократить время ремонтов однотипных с ним крейсеров.

Напомним, что ремонт судна начался в 2011 году. В ноябре работы на «Маршале Устинове» были завершены, и крейсер вышел на ходовые испытания.

Фото: Центр судоремонта «Звездочка»